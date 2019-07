Miranda-Jiangsu, la svolta di ieri confermata oggi. Accordo totale. E tra Inter e Monaco…

Joao Miranda allo Jiangsu. La svolta è di ieri, la conferma è di oggi. Ieri vi avevamo raccontato l’irruzione a sorpresa del club cinese, stessa proprietà Suning, per il difensore brasiliano. Con il sì già strappato e l’offerta di un contratto triennale. Ieri sera avevamo aggiunto che l’operazione potrebbe aiutare indirettamente nel finanziamento dell’affare Lukaku. Stamattina Miranda è andato in sede e ha confermato il suo sì allo Jiangsu, Eder lo aspetta. Miranda era stato seguito anche dal Monaco, ma ha scelto la Cina. Tra Inter e Monaco, ora, ci sono dialoghi in corso sia per Dalbert che per Joao Mario, anche questi passaggi fondamentali per il mercato in entrata.

Foto: beinsports