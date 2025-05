Miranda: “Grande trionfo, era la nostra serata. Ora spero per il Betis, andrò a tifare in Polonia”

15/05/2025 | 21:55:57

Intervistato da Radio Cero, emittente spagnola, Juan Miranda , terzino del Bologna, ha festeggiato il successo colto dal suo Bologna nella finale di Coppa Italia contro il Milan.

Queste le sue parole: “Sono super orgoglioso, ce lo meritavamo, è stato incredibile vincere contro il Milan. Dopo tanto tempo che non si conquistava un trofeo, siamo tutti molto orgogliosi. La finale spagnola è più sentita, però mi sono divertito molto, sono davvero contento qui. Per la forma in cui vivono il calcio qui a Bologna se lo meritano. Era il nostro giorno”.

Sulla prossima finale di Conference League del Betis Siviglia ha detto: “Farò sempre parte del Betis, la prossima Coppa che devo vincere è quella del 28, quando andrò a vederli in Polonia. Sono molto emozionato perché è la prima finale del Betis che vedo da tifoso. Da una prospettiva diversa”.

Foto: X Bologna