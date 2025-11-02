Miranda: “Grande partita, vogliamo restare in alto in classifica”

02/11/2025 | 22:10:08

Juan Miranda ha parlato a Dazn dopo la sfida vinta dal Bologna a Parma: La verità è che abbiamo fatto una grande partita. Nella ripresa è stata una partita un po’ sporca perché c’era tanta pioggia. Ma avevamo bisogno di questi tre punti fuori casa per restare su in classifica, tre punti importantissimi per noi. In questa partita abbiamo fatto molto bene. Nel secondo tempo è stato difficile giocare la palla con tutta questa pioggia”.

Foto: Instagram Bologna