Miranda: “Futuro? Settimana prossima novità. Vorrei tornare in Brasile”

Uno dei giocatori che sembra destinato a lasciare l’Inter è senza dubbio Joao Miranda. L’arrivo di Godin toglierà ulteriore spazio al brasiliano. Il giocatore ha parlato del suo futuro alla Gazeta do Povo: “La mia idea è quella di tornare in Brasile da qui a un paio di anni. Sono andato via molto giovane, ho giocato solo un anno nel Coritiba e ne vorrei fare un altro”.”Stiamo contrattando, vediamo cosa succede. Dipende da molte cose. Vediamo cosa accadrà la prossima settimana” ha concluso il difensore.