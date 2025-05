Miranda avverte il Betis: “Della Fiorentina non ti puoi fidare nemmeno un minuto”

07/05/2025 | 13:00:00

Il terzino spagnolo del Bologna ed ex Betis Siviglia, Juan Miranda ha parlato al portale andaluso ABC. Queste alcune delle sue parole: “Questo Betis mi ricorda tanto quello dell’anno della Copa del Rey. Se il Betis arriva alla finale in Polonia mi organizzerò per non perdermela, ma c’è da qualificarsi prima”.

Sulla Fiorentina: “Al ritorno, il Betis deve scendere in campo per vincere. Della Fiorentina non ti puoi fidare nemmeno un minuto”.

foto: x bologna