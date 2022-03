Miranchuk verso una maglia da titolare: matrimonio con l’Atalanta alla svolta

Il piatto forte del sabato di Serie A è rappresentato dalla partita tra Roma e Atalanta, in programma alle 18 all’Olimpico. I nerazzurri sembrano aver ritrovato le proprie certezze, un po’ anche grazie all’aiuto del ritorno di alcune pedine come Miranchuk, subito in gol nella partita contro la Sampdoria. Il russo, potrebbe beneficiare delle non perfette condizioni di Malinovskyi per scendere in campo dal primo minuto. Il destino dell’ex Spartak Mosca è stato curioso: nello scorso mercato sembrava a un passo dalla cessione mentre adesso, complici le condizioni di Ilicic e gli infortuni che l’Atalanta ha dovuto affrontare nel reparto offensivo, potrebbe rivelarsi determinante per le sorti del prosieguo della stagione. I colpi li ha sempre avuti, al di là dell’integrazione negli schemi di Gasperini e dell’intensità non sempre adeguata ai ritmi della Dea: le prossime settimane potranno confermare la svolta nel rapporto tra Miranchuk e l’Atalanta che, considerando anche l’età del calciatore, potrebbe decidere di farne un punto fermo della rosa.

Foto: Instagram Miranchuk