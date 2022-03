Miranchuk out contro il Genoa: corsa contro il tempo per Leverkusen

Non c’è pace per Aleksey Miranchuk, che è costretto a saltare la partita contro il Genoa per un problema fisico. Il russo era rientrato da poco da un altro infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box un mese e adesso deve fare i conti con una contrattura al flessore destro. Gasperini lo ha escluso dai convocati per questo motivo, ma spera, non essendo questo un infortunio di lunga durata, di riuscire a recuperarlo per la partita di giovedì contro il Bayer Leverkusen. Miranchuk era stato impiegato a gara in corso nell’andata degli ottavi di Europa League, ma tanto è bastato perché si manifestasse il problema. Solitamente da problemi di questa entità si esce in circa una settimana: giovedì forse sarà presto, ma non è escluso che l’ex Spartak Mosca possa almeno esserci per la panchina.

Foto: Instagram Miranchuk