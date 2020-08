Miranchuk: il Milan non c’era, l’Atalanta continua a provarci con forza

Aleksey Miranchuk, esterno offensivo della Lokomotiv Mosca, è stato accostato a lungo al Milan, provocando la reazione stizzita del club russo. Infatti, sta andando avanti la trattativa con l’Atalanta da almeno un paio di settimane su Miranchuk, considerato che le altre piste sono troppo costose (Boga) o non convincono anche per motivi anagrafici (Taison). Ecco perché la pista Miranchuk all’Atalanta (non al Milan) resta più che mai attuale.

Foto: fclmblog