Miranchuk: “È ora di realizzare il mio sogno. Il mio non è un addio”

Miranchuk viaggia verso l’Atalanta e, sul profilo Twitter della Lokomotiv Mosca, ormai suo ex club, rilascia le sue prime impressioni: “Voglio ringraziare tutti i fan della Lokomotiv. Qui, insieme a voi, sono diventato un calciatore professionista e un uomo. Insieme a voi abbiamo vinto tutto. Con un’anima pura, voglio ringraziare tutti per essere stati presenti nei momenti difficili e facili. È ora di realizzare il mio sogno. So che vi preoccuperete per me. E io sarò con voi. Non vi sto dicendo addio! Ci rivediamo!”.

Лёша Миранчук: «Настало время пойти за мечтой. Я знаю, что вы будете переживать за меня. А я – за вас. Я не прощаюсь! Еще увидимся!» pic.twitter.com/ezbEcyP6uX — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 30, 2020

Foto: Twitter