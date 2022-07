MIranchuk al Torino: era tutto vero, gli accordi sono totali

Alexis Miranchuk al Torino: una pista a sorpresa raccontata da Sportitalia tre giorni fa quando l’esterno offensivo era stato accostato al club granata a caccia di rinforzi di una certa qualità dopo le incomprensioni degli ultimi giorni. Miranchuk aveva il totale gradimento di Juric: l’Atalanta aveva inizialmente chiesto l’obbligo, poi ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Come abbiamo aggiunto ieri, il via libera della Dea era arrivato e si stava già lavorando per i dettagli legati al contratti. Juric può sorridere: Miranchuk sarà molto presto un rinforzo del Toro.

Foto: Miranchuk Instagram