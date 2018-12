Mirallas, l’agente: “Il gol gli darà più sicurezza, questo è soltanto l’inizio. Sul suo futuro…”

Christophe Henrotay, agente dell’attaccante della Fiorentina Kevin Mirallas, ha parlato del suo assistito dopo il gol decisivo contro il Sassuolo ai microfoni di firenzeviola.it: “Il gol? È stato bello. Però penso che sia stata una rete molto più importante per la squadra che per Kevin. Ogni attaccante sogna sempre di segnare e Mirallas è sicuramente soddisfatto di quanto fatto ieri: la gioia di ieri gli può certamente dare sicurezza nei propri mezzi e ancora più entusiasmo. Spero per lui che sia solo l’inizio, che il gol di ieri sia uno stimolo a fare ancora di più. Futuro? Nessuno ha ancora parlato con noi per discutere di cosa sarà l’anno prossimo di Mirallas. È naturale che questo non sia avvenuto, visto che ancora non è riuscito a segnare un numero significativo di gol. Ne parleremo alla fine della stagione, non prima. Adesso Kevin deve mostrare di essere un giocatore importante per la Fiorentina, poi ci sederemo ad un tavolo e inizieremo a parlarne”.

Foto: Mirallas Twitter