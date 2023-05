Mirabelli sanzionato dalla FIGC per un pugno a un tifoso. Il comunicato

Il ds del Padova, Massimiliano Mirabelli, è stato sanzionato dalla FIGC a seguito di un episodio capitato al termine di Padova-Juventus Next Gen. Dove l’ex direttore sportivo del Milan sulla tribuna dello stadio “Euganeo” di Padova aveva sferrato un pugno ad un tifoso dopo una discussione. Ecco il comunicato della FIGC: “Ammenda di 6000 euro a Massimiliano Mirabelli e di 1500 al Padova per responsabilità oggettiva. Queste le sanzioni applicate dalla FIGC per l’episodio che ha visto Mirabelli, direttore sportivo dei biancoscudati, “al termine della gara Calcio Padova S.p.A. – Juventus Next Generation valevole per il girone A del Campionato di Serie C, nel settore della tribuna ovest dello stadio “Euganeo” di Padova dedicato alla stampa” colpire “con due pugni al volto il sig. Andrea Beghin, sostenitore del Calcio Padova S.p.A., che gli si era avvicinato al fine di criticare la squadra ospitante”.

Mirabelli Foto Milan Twitter