Mirabelli rivela: “CR7 al Milan? Parlammo con Mendes e trovammo l’accordo. Poi la proprietà…”

Durante l’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di Sportitalia, l’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha rivelato un incredibile retroscena di mercato che chiama in causa Cristiano Ronaldo. Queste le sue dichiarazioni: “Cristiano Ronaldo al Milan? Era un’operazione che ci era venuta in mente e sottotraccia ne parlammo con Jorge Mendes. Sapevamo che poteva avere problemi al Real. Parlammo anche di ingaggio e trovammo l’accordo su tutto, ma poi la proprietà cinese bloccò tutto perché non era sostenibile. Con la proprietà di oggi CR7 sarebbe stato rossonero”.

Foto: Milan Twitter