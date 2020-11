Mirabelli: “Locatelli era un punto fermo del nostro Milan. Cessione sbagliata”

L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di Manuel Locatelli, gioiellino del Sassuolo e della Nazionale.

Queste le parole dell’ex ds del Milan: “Locatelli è un calciatore di grande talento e anno dopo anno dimostra di avere le qualità e la stoffa del campione. Quando era al Milan non era mai stato messo sul mercato, anche se voleva spazio per essere protagonista, come era giusto. Io avevo aperto al possibile prestito o alla ricompra alle condizioni del Milan. È uno dei migliori centrocampisti d’Italia, peccato sia stato ceduto in modo frettoloso. Quel gol alla Juve forse gli ha fatto bruciare le tappe troppo presto, ma poi stava dimostrando il suo valore. Serviva centellinarlo e farlo crescere. Ora sta facendo cose straordinarie ma non è una sorpresa, è un ragazzo straordinario e penso che presto sarà in un top club”.