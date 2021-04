Mirabelli e la frecciata a Maldini: “Donnarumma andava rinnovato due anni fa. È l’Abc del calcio”

Massimiliano Mirabelli non è mai tenero col Milan, squadra di cui è stato ds durante la gestione cinese di Yonghong Li. Attraverso le colonne di Libero, ha detto la sua a riguardo della situazione legata al rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma: “La situazione è complicata e strana. Anzi, direi inspiegabile. Rinnovando nel 2017, io ho dato un vantaggio di quattro anni al club. Non capisco come il Milan sia arrivato a questa situazione. I tempi sono sbagliati, è assurdo trattare adesso. Il contratto andava rinnovato due stagioni fa, è l’Abc del calcio, hanno commesso un errore grave. Quando sono arrivato al Milan ho trovato 10 giocatori in scadenza compreso Donnarumma. E come prima cosa mi sono occupato della questione, risolvendola”.

Foto: Sportitalia