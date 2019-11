Mirabelli: “CR7 da solo fattura più del Milan. Bonucci? Gli feci una multa da 100mila euro”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele Lombardia soffermandosi anche su Cristiano Ronaldo e Bonucci. Queste le sue parole: “Bonucci? E’ stato un grande protagonista. Dopo l’espulsione in Milan-Genoa gli dissi che doveva dare l’esempio, gli feci una multa esagerata, da 100 mila euro. Gli dissi che doveva accettarla da capitano per dare l’esempio a tutti. Ronaldo? Il gesto di Sarri è stato eroico, ha tolto un giocatore che da solo fattura più di tutto il Milan”, ha detto Mirabelli.

Foto: Twitter ufficiale Milan