Mirabelli confessa: “Feci un tentativo per riportare Ancelotti al Milan”

Massimiliano Mirabelli, ormai ex direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul tentativo fatto per riportare Carlo Ancelotti in rossonero: “Ancelotti al Milan? Un pensiero e qualche colloquio, feci un tentativo. Scambio Suso-Callejon col Napoli? Noi volevamo all’epoca anche Callejon, ma non era nostra intenzione cedere Suso, anche perché gli avevamo rinnovato il contratto. Suso aveva sempre estimatori”.

Foto: Sportitalia