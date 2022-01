Mirabelli: “Avevo necessità di un progetto come quello del Padova, difficilissimo ma forte. Al Milan…”

Il nuovo direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli si è così presentato alla nuova tifoseria: “Quando sono arrivato al Milan l’Europa non veniva conquistata da 7 anni, ci siamo arrivati con la squadra più giovane. Con il cambio di proprietà, poi, ognuno porta i propri uomini, ma io non avevo né fretta né intenzione, essendo sotto contratto, di andare altrove così tanto per fare, volevo aspettare un progetto come quello visto qui nel Padova. E’ una bella patata bollente? Avevo necessità di trovare un progetto del genere, difficilissimo, ma un progetto forte”.

FOTO: twitter milan