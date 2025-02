Minotti: “Giusto che abbia vinto il Como, nel secondo tempo Napoli nullo”

Il Napoli non riesce più a vincere. Il club partenopeo, infatti, è caduto contro il Como per 2-1, lasciando così la vetta della classifica nelle mani dell’Inter. A parlarne è stato l’ex difensore del Parma, Lorenzo Minotti, negli studi di Sky Sport. Queste le sue parole: “Il risultato è giusto. Il Napoli nel primo pur non facendo molto era riuscito a non far giocare il Como. La squadra di Conte era stata brava a regaire dopo aver regalato il vantaggio. Un Napoli presente in campo soprattutto dal punto di vista fisico e con Raspadori al centro del gioco. Nel secondo tempo abbiamo visto nulla dal Napoli. Il Como ha preso in mano la partita, ha cominciato a giocare come fatto a Firenze. Addirittura Fabregas ad un certo punto ha tolto un centrocampista per mettere una punta”.

FOTO: Instagram Minotti