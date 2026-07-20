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Ministra Sport francese su Zidane CT dei transalpini: “Sarebbe una manna dal cielo”

20/07/2026 | 14:39:48

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La Ministra dello Sport francese Marina Ferrari, ospite alla radio RTL, ha parlato del nuovo possibile CT della Nazionale due volte campione del mondo, Zinedine Zidane, dopo l’epopea Didier Deschamps durata 14 anni e conclusasi con un quarto posto agli ultimi Mondiali. Le parole della Ministra: “Non spetta a me annunciare l’allenatore; questo è compito della federazione. Ma quando si ha l’opportunità di avere qualcuno con un tale talento, penso che si debba cogliere questa occasione per la nazionale francese. Sarebbe una manna dal cielo”.

Foto: Marca

 