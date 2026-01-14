﻿Mingueza, la Juve, le proiezioni e il contratto

14/01/2026 | 16:29:14

Alla Juventus piace Oscar Mingueza, specialista di fascia destra classe 1999 del Celta Vigo e all’occorrenza impiegabile in altri ruoli. Ci sono dialoghi in corso per cercare di arrivare a una quadratura anche in questa sessione di mercato, considerato che il suo contratto scade a giugno. Mingueza ha una clausola rescissoria di 20 milioni, il 50 per cento della vendita andrebbe al Barcellona. Ovviamente i 20 milioni non sono una cifra plausibile con un impegno ormai agli sgoccioli. Il suo attuale club gli ha proposto il rinnovo, tuttavia Mingueza sta ascoltando le sirene della Juve che propone una cifra minima, non oltre i tre milioni, per provare ad anticipare e comunque mantenendo eventualmente il profilo nei radar per il prossimo luglio.

Foto: Instagram Mingueza