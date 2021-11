Mingueza: “Avevamo bisogno di una scossa. Con Xavi faremo grandi cose”

Il difensore del Barcellona, Oscar Mingueza a Marca ha parlato dell’esonero di Koeman e l’arrivo di Xavi al Barcellona.

Queste le sue parole: “Lo spogliatoio aveva bisogno di un cambiamento. Non c’era più l’atmosfera di cui avevamo bisogno. La gente non era felice e quando non stai andando bene e le cose non funzionano, hai bisogno di una scossa. Sono sicuro che con Xavi faremo delle cose molto buone. La gente crede in quello che dice ed è molto importante. Ci alleniamo con più intensità e più pressione. Adesso abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando per raggiungere i nostri obiettivi”.

Foto: Twitter Barcellona