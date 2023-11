Minacce a Ninni Corda. La nota dell’Alessandria

L‘Alessandra colonnina nota, comunica minacce verso il DS Ninni Corda.

Questa la nota: “La società prende atto delle ignobili minacce di morte e delle gravi accuse rivolte, dall’ex DG Rinaldo Zerbo all’attuale Direttore Ninni Corda e ai suoi famigliari, riconoscendone puro spregio ed un reale intento di screditare ed infangare colui che gode della massima fiducia della proprietà e dell’intero management. Inesorabilmente si evince un attacco, oltre che alla persona anche verso tutto il club e l’intero staff che, appena insediatosi, auspica di poter lavorare in un clima di totale serenità e di non assistere più a queste metodologie becere e malavitose che hanno caratterizzato la evidente e dannosa Direzione precedente. Rendiamo inoltre noto che sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità visto che palesemente si configurano atteggiamenti e addirittura minacce di morte anche nei confronti di propri famigliari. Tutti noi abbiamo rispetto delle persone e dell’intera città di Alessandria ma non intendiamo in alcun modo tollerare più situazioni del genere e continueremo, senza indugio, ad epurare l’ambiente e ad allontanare questi disturbatori seriali.

Con l’ausilio dei nostri Legali e di tutte le forze di sicurezza della città gradiremmo l’allontanamento immediato di questo figuro che non è gradito al Club e notoriamente né alla tifoseria e né ai cittadini alessandrini”

Foto: logo Alessandro