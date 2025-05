Mina dopo il rinnovo: “Ho firmato anche per i tifosi. Io e la mia famigli ci sentiamo amati”

22/05/2025 | 22:15:59

Yerry Mina, difensore del Cagliari, ha commentato così ai microfoni dei canali ufficiali del club sardo la notizia del rinnovo di contratto fino al 2028: “Questo rinnovo significa molto per me. È una dimostrazione di fiducia da parte del club, dei tifosi, da parte di questa grande famiglia che mi ha sostenuto dal primo minuto, da quando sono arrivato. Sono grato a ciascuno di voi. La verità è che questo rinnovo è anche per voi (tifosi, ndr) e perché voglio contribuire con un po’ della mia esperienza per continuare a crescere insieme. Ho preso questa scelta per come sono stato accolto, per l’amore che mi hanno dato, per quella soddisfazione che ho provato. La mia famiglia, mia moglie, i miei figli e io… Ci sentiamo amati qui, che è uno dei motivi più importanti. E per ognuno di quei guerrieri che mi incoraggiano quando le cose non vanno bene e anche quando le cose vanno bene. Questo è importante per me, per andare avanti e continuare a crescere”.

Sulla Serie A: “È un campionato molto tattico, che mi ha aiutato a migliorare come giocatore. La nostra è una squadra molto motivata, che sfrutta ogni partita per migliorare, per imparare e questo è qualcosa che mi motiva ogni giorno per continuare a dare il mio contributo per continuare a crescere e a imparare dai miei compagni. E questo mi rende molto felice”.

Sugli obiettivi personali: “Mantenermi in forma fisicamente, continuare a dare il mio contributo in campo, essere un leader e imparare ogni giorno dai miei compagni e anche aiutare ognuno di loro a crescere. Dal punto di vista collettivo, invece, consolidare la nostra presenza in Serie A, che è molto importante per noi, aiutare la squadra nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e poi divertirci, che è la cosa più importante”.

Infine, un messaggio per i tifosi: “Posso solo dire grazie, perché ci sono sempre stati nei momenti buoni e in quelli meno buoni. E da parte mia non resta che ringraziarli e dire loro che darò il massimo in ogni allenamento, in ogni partita per lasciare la pelle sul campo. Questo rinnovo è anche per voi, per ognuno di voi, per il vostro supporto, per come mi avete fatto sentire. Grazie a tutti ragazzi, andiamo avanti e forza Cagliari”.

Foto: Instagram Cagliari