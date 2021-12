Miltao: “Al Real Madrid sto realizzando un sogno, Ancelotti mi ha dato tanta fiducia”

Il difensore del Real Madrid Eder Miltao ha parlato della sua esperienza con i blancos e del suo tecnico Carlo Ancelotti, ecco le dichiarazioni rilasciate ad As: “Sto realizzando un sogno a Madrid. Ancelotti è stato molto importante per me, mi ha dato la fiducia di cui ogni giocatore ha bisogno. Cerco di continuare ad imparare ogni giorno. Ho davanti momenti molto belli con il Real Madrid e con la Nazionale di Tite”. FOTO: Twitter Miltao