Ufficiale: Lecce, Milos Jovic resterà in prestito al Belgrado

28/08/2025 | 10:00:33

In data odierna, il Lecce ha rilasciato un comunicato relativo al giocatore Milos Jovic. La nota del club salentino: “Nella giornata di ieri il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino ha incontrato in sede il Presidente e il Direttore Sportivo della squadra IMT Belgrado per definire i termini dell’intesa che riguarda il calciatore Milos Jovic. Il calciatore serbo classe 2006 resterà a Belgrado fino al termine delle corrente stagione”.

Foto: sito Lecce