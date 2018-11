Milojevic avvisa il Napoli: “Non abbiamo paura di nessuno. Ancelotti? Un top, ma…”

Vladan Milojevic, allenatore della Stella Rossa, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli: “Ribadisco quanto detto a Belgrado, Ancelotti è uno dei migliori allenatori in Europa, ma noi siamo una squadra outsider perché affrontiamo squadre che sono nei primi posti nei loro campionati. Per domani abbiamo preparato il nostro piano, lo vedrete in campo. Il Napoli non può sorprenderci più di tanto, giocano insieme da tanto, sono fortissimi, compatti, se la giocheranno su tutte le competizioni per arrivare fino in fondo. Non mi aspetto tante sorprese, conosciamo anche cosa rappresenta il Napoli per la città, oltre al suo gioco. Non siamo spaventati da nessuno, siamo la Stella Rossa. Per noi è un anno importante, nel ’91 a Bari vincemmo la Coppa. Rispettiamo il Napoli, Ancelotti per la sua storia, impariamo da loro”.

Foto: pressport