Milojević (all. Stella Rossa): “Felici che Arnautovic abbia firmato. Valuteremo le sue condizioni fisiche”

21/07/2025 | 22:20:42

Alla vigilia del secondo turno preliminare di qualificazione alla Champions League contro il Lincoln, l’allenatore della Stella Rossa, Vladan Milojević, ha colto l’occasione per dare il benvenuto al nuovo rinforzo Marko Arnautovic. In arrivo dall’Inter nei panni di svincolato, l’attaccante austriaco di 36 anni porta un bagaglio d’esperienza notevole, specialmente per un palcoscenico come la Champions. Ne ha parlato così Milojevic in conferenza stampa: “Siamo felici che Marko sia arrivato e abbia firmato, ma al momento il nostro focus è tutto sulla prima partita contro il Lincoln. Avremo tempo per prepararci al ritorno e valuteremo anche la condizione fisica di Marko. Il Lincoln ha giocatori molto validi, con qualità individuali e ben adattati a giocare su questa superficie. Il campo sarà lento, ci servirà del tempo per adattarci e entrare nel ritmo partita per evitare problemi”.

Foto: Instagram Stella Rossa