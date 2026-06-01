Milner: “Sento che è il momento giusto per smettere. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio”

01/06/2026 | 11:08:26

James Milner tramite i suoi canali social annuncia il ritiro dal calcio giocato, dopo 24 anni di Premier League. il centrocampista, tra le altre di Liverpool e Manchester City, capace di vincere tutto ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: “Dopo 24 stagioni in Premier League, sento che è giunto il momento giusto per porre fine alla mia carriera da calciatore. Dal mio debutto con il Leeds, la squadra per cui tifavo da bambino, all’età di 16 anni, quando sono diventato il più giovane marcatore della Premier League, non avrei mai potuto immaginare il percorso che ho intrapreso, fino al momento in cui, l’anno scorso, non riuscivo più a sollevare il piede e poi sono tornato a far parte del Brighton, qualificandomi per l’Europa per la seconda volta nella storia del club all’età di 40 anni. Aver rappresentato Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool e Bright0n — senza dimenticare un mese memorabile al Swindon Town — è stato un privilegio incredibile. Ogni club ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita e nella mia carriera, e voglio ringraziare tutti coloro che ne hanno fatto parte: i proprietari, lo staff, gli allenatori, i compagni di squadra e i tifosi che mi hanno accolto e aiutato lungo il percorso. Ho avuto la fortuna di vivere momenti indimenticabili, dalla lotta per la salvezza alla conquista di trofei, passando per le partite in Europa e la rappresentanza del mio Paese, l’Inghlterra, in due Campionati Europei e due Mondiali. Ma più di ogni altra cosa, sono le persone e le amicizie che ho stretto nel corso della mia carriera che custodirò per sempre nel mio cuore. Ai tifosi, grazie. A coloro che mi hanno sostenuto in ogni momento, il vostro incoraggiamento ha significato più di quanto potrete mai immaginare. E a coloro che mi hanno dato filo da torcere lungo il percorso, grazie anche a voi: avete tutti contribuito a rendere questo viaggio memorabile e ad aiutarmi a formarmi come giocatore e come persona. Alla mia famiglia, grazie per ogni sacrificio, ogni chilometro percorso e ogni momento di incoraggiamento. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi. Lascio il calcio con immenso orgoglio, gratitudine e ricordi che mi accompagneranno per il resto della mia vita. Il calcio mi ha dato molto più di quanto avrei mai potuto immaginare, e sarò sempre grato per le opportunità che mi ha offerto. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio”.

Foto: Instagram Milner