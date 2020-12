Milner: “Non siamo riusciti a segnare, Darlow è stato davvero bravo”

Il veterano del centrocampo del Liverpool, James Milner, ha commentato ai microfoni di Sky Sports Uk il pareggio per 0-0 col Newcastle:

“Dobbiamo dare i giusti meriti al Newcastle, hanno giocato bene a livello difensivo. Ma non si può dire che noi non abbiamo creato: abbiamo avuto diverse occasioni, purtroppo per un po’ sfortuna e per il loro portiere Darlow, è stato davvero bravo “.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool