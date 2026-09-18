Milner: “Balotelli era come un bambino di 11 anni. Faceva rumore e distruggeva cose pur di attirare l’attenzione”

18/09/2026 | 16:09:17

James Milner ha appeso gli scarpini al chiodo, all’età di 40 anni, soltanto alla fine della scorsa stagione. Nel corso della sua longeva carriera ha giocato, fra le altre, al Manchester City e al Liverpool, risultando un uomo squadra ovunque è andato. Tra il 2010 e il 2013, ai Citizens, ha condiviso lo spogliatoio con Mario Balotelli. Proprio dell’attaccante italiano ha parlato al podcast The Good, The Bad and The Football: “Sono sempre andato d’accordo con lui, anche se era come avere un bambino di 11-12 anni in squadra. Magari, mentre eravamo a chiacchierare e nessuno lo guardava, faceva rumore, distruggeva cose, solo per attirare l’attenzione su di lui. Una volta venne all’allenamento con una Bentley mimetica. L’ho visto urtare la mia auto facendo retromarcia e poi negare tutto davanti ai miei occhi”. Non si è fatta attendere la risposta di Super Mario che, sotto il reel pubblicato dal podcast su Instagram, ha risposto: “James, penso che tu abbia esagerato con la storia del bambino”.