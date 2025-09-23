Miller: “Serie A campionato molto tattico. Runjaic mi sta aiutando ad inserirmi”
23/09/2025 | 21:33:31
Lennon Miller, calciatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Palermo.
Queste le sue parole: “Parlando con l’allenatore vuole che io giochi in maniera offensiva, oggi l’ho fatto e spero di avere altre occasioni”.
Come va l’inserimento? “Sto cercando di imparare tanto dai compagni, voglio giocare il più possibile e dimostrare ogni giorno al mister di poter giocare”.
Che impatto con la Serie A? “Un gran buon campionato, ancora più tattico di quanto mi aspettassi, è stato un piacere vivere le prime settimane qui, non vedo l’ora di giocae le prossime gare”.
Foto: sito Motherwell