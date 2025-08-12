Miller, chi è il talento dell’Udinese: un centrocampista tuttofare dal gol facile

12/08/2025 | 14:15:47

L’Udinese si regala il talento Lennon Miller dal Motherwall. Un centrocampista moderno e duttile, che gioca naturalmente davanti alla difesa ma che può essere impiegato anche come mezzala, riesce ad abbinare naturali doti offensive a quelle difensive. Una volta compiuti i 16 anni l’allenatore l’ha fatto debuttare in prima squadra, un esordio arrivato una settimana dopo il suo compleanno e dopo la trafila nelle giovanili gli ultimi tre anni di Miller sono sempre stati al fianco dei grandi. E i numeri fatti segnare dal ragazzo sono particolarmente interessanti anche in ottica offensiva: considerando tutte le competizioni, l’anno scorso ha messo a segno anche 4 gol e 8 assist.

foto: sito Motherwell