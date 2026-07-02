Milla: “Sono pieno di ambizione per questa avventura al Como, abbiamo gli stessi valori”

02/07/2026 | 11:41:12

Prime parole da giocatore del Como per Luis Milla: “Sono molto felice e pieno di ambizione per questa nuova sfida al Como, un progetto di cui condivido i valori e che è guidato da un allenatore come Cesc Fàbregas. Porto con me la mia voglia di migliorare, la mia esperienza e il mio desiderio di aiutare la squadra. Non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi e di lottare insieme per una grande stagione” ha detto ai canali ufficiali del club.

foto sito como