Milla: “C’era stata la possibilità di arrivare al Como a gennaio. Avrei potuto giocare con Ronaldo all’Al Nassr”

14/07/2026 | 14:00:14

Il nuovo centrocampista del Como Luis Milla ha parlato in una intervista concessa a Marca: “C’è stata questa possibilità, ma non era il momento giusto. Il Getafe non stava andando bene e non era il mio momento migliore di testa. Era successo l’ultimo giorno di mercato e la situazione non era facile. Le cose succedono quando devono succedere. L’offerta dell’Al Nassr per me? Se fosse successo avrei avuto la possibilità di giocare accanto a uno dei più forti della storia come Ronaldo. Non ho ancora iniziato a studiare l’italiano, per fortuna potrò impararlo fra poco anche se mi hanno detto che lo staff parla soprattutto spagnolo e inglese”.

foto sito como