Milla accende il derby Espanyol-Barcellona: “Come fermare Yamal? In ogni modo, anche calpestandolo”

02/01/2026 | 14:00:45

Si accende verbalmente il derby tra Espanyol e Barcellona. A far discutere sono state le parole pronunciate da Pere Milla, attaccante dei padroni di casa, che ha parlato al programma comico “Perico Que Vola” su Betevé. A Milla è stato chiesto chi avrebbe voluto schierare nel derby catalano: Joan Garcia (grande ex di giornata) o Lamine Yamal. Il giocatore dell’Espanyol ha riflettuto sulla risposta, ma alla fine ha scelto Lamine Yamal, e dopo la sua scelta ha commentato: “Vorrei calpestarlo, in campo lo fermeremo con ogni mezzo, legale o meno”.

Foto: sito Barcellona