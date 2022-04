Milito: “Un derby lascia sempre qualcosa, in positivo e in negativo. Abbiamo visto con l’Inter in campionato…”

Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al derby di Coppa Italia contro il Milan, affermando come in ogni caso, il derby può lasciare strascichi, sia in negativo che in positivo.

Queste le sue parole: “Io ci sono passato: vincere un trofeo, arrivare in fondo a una competizione, automaticamente avvicina anche gli altri successi. Non ho dubbi, Inter-Milan ti lascia sempre qualcosa dentro, in positivo o in negativo. Abbiamo visto tutto quello che ha passato l’Inter dopo la sconfitta in febbraio. Sarà così anche stavolta. Gli allenatori ieri hanno detto che non ci saranno strascichi in campionato? Sbagliato, io penso che chi uscirà stasera, lo accuserà”.

La sua analisi sull’Inter: “La squadra si è sempre appoggiata al gioco per superare i momenti di difficoltà. Poi, certo, Brozovic è fondamentale, quando è mancato s’è visto. Lautaro Martinez? Lo ritengo un calciatore straordinario, ma deve restare sereno. Lo vogliono in tanti, ma lui non pensa ad altro che all’Inter”.

