Milito: “Potevo andare al Real di Mourinho, ma lui sapeva che l’Inter non avrebbe voluto”

In un’intervista rilasciata a JotDownSport, Diego Milito ha parlato del suo trascorso all’Inter di Mourinho, rivelando di avere avuto l’occasione di raggiungere il tecnico portoghese nella sua avventura al Real Madrid: “Nel 2009 Mourinho mi accolse all’Inter, mi disse cosa voleva da me. È stato molto gentile e affettuoso, mi ha chiesto se volessi giocare con la maglia numero 22. Poi gli sarebbe piaciuto avermi con lui a Madrid, ma sapeva che l’Inter non mi avrebbe lasciato andare, infatti sono rimasto in neroazzurro”.

Foto: Twitter Inter