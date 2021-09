Milito: “L’Inter può superare il girone. Scudetto? Credo nel bis. Conte ha lasciato una mentalità vincente”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Diego Milito, El Principe, ha parlato di Inter, impegnata stasera a San Siro con il Real Madrid e ha parlato di diversi temi, dallo scudetto agli addii di Lukaku e Conte e tanto altro.

Queste le sue parole: “L’Inter sta bene, può far male al Real. L’obiettivo minimo è passare il turno dopo così tanto tempo. Il girone è simile alla scorsa stagione ma l’Inter ha il dovere di fare di più. C’è tutto per andare avanti e mi auguro che la squadra lo dimostri anche in Champions”.

Sul campionato: “Serie A? Si lotterà per lo scudetto, io credo al bis. La squadra è forte nonostante abbia perso alcuni elementi. Ha rimpiazzato i partenti con ottimi giocatori. La concorrenza è alta, ci sono ottime squadre, c’è la Roma di Mourinho, il Milan, il Napoli sta facendo bene. Ma l’Inter può farcela a ripetersi. Lukaku? Non si promette ciò che non si può mantenere”.

Su Lautaro: “Lautaro? E’ cresciuto tanto ma non abbastanza: ha ancora margini di miglioramento, la sua forza è nella testa. Io credo che può essere devastante se riuscirà a migliorare ancora e a dimostrare tutte le sue qualità. Gli dissi io di restare all’Inter e sono felice mi abbia ascoltato”.

Su Conte e Inzaghi: “Conte ha lasciato una mentalità vincente e Inzaghi saprà gestirla, mi piace molto come allenatore. Mi sarebbe piaciuto rivedere Mourinho in nerazzurro ma quest’anno sarà un grande avversario”.

Foto: Twitter Inter