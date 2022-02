Milito: “L’Inter ha una rosa superiore rispetto a quella del Milan. Il derby lo deciderà Lautaro”

Diego Milito, attraverso un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato del derby di oggi: “Mi aspetto una gara durissima, tesa, perché in palio c’è molto. La classifica dice tutto, il Milan deve vincere, l’Inter può scappare e fare il pieno di fiducia. È un’occasione, per entrambe. Chi la decide? Spero e penso Lautaro. Detto che la forza dell’Inter fin qui si è vista più che altro nel gioco di squadra e Inzaghi farà bene a insistere su questo aspetto, credo che il Toro sia in un grande momento. È in salute, ha il morale alle stelle dopo le prestazioni con l’Argentina e questo cancella la stanchezza, fidatevi. Farà un grande derby. L’Inter ha una rosa superiore e l’esperienza dell’ultimo campionato vinto. Fa tanto, credetemi: rassicura i giocatori”.

FOTO: Twitter Inter