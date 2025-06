Militão pronto a tornare in campo: possibile debutto contro la Juventus

29/06/2025 | 15:24:27

Dopo 234 giorni di assenza causata da un infortunio al legamento crociato, Éder Militão si prepara a rientrare in campo. Il difensore brasiliano del Real Madrid ha concluso positivamente il percorso di recupero e, secondo quanto riferito da AS, potrebbe giocare alcuni minuti nella sfida contro la Juventus, in programma martedì prossimo. L’incontro, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, potrebbe segnare il tanto atteso ritorno di Militão, a distanza di oltre sette mesi dal serio infortunio subito.

Foto: Twitter personale