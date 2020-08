Militao: “Liga? Vincerla è stato incredibile. Cifra giusta per il mio cartellino”

Militao, difensore del Real Madrid, in un’intervista rilasciata ad AS ha parlato dell’arrivo a Madrid. Queste alcune delle sue dichiarazioni come raccolto da tmw: “Essere il difensore più costoso della storia di Madrid è qualcosa di molto importante, si basa sul lavoro svolto in precedenza. Tale importo pagato è meritato e pertanto devo continuare a lavorare. Come è stato vincere la Liga? Dicono che la Champions League è molto importante, ma anche la Liga è importante e non posso spiegare la sensazione di vincerla, è stato incredibile”.

Foto: sito Real Madrid