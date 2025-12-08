Militao, lesione al bicipite femorale. L’annuncio del Real Madrid

Il Real Madrid ha diramato un comunicato ufficiale su Militao, l’annuncio dei Blancos sulle condizioni del difensore brasiliano dopo la partita giocata contro il Celta Vigo: “A seguito degli accertamenti effettuati sul nostro giocatore Éder Militão dallo staff medico del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione del muscolo bicipite femorale della gamba sinistra con danno al tendine prossimale. Il suo recupero sarà attentamente monitorato” si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club spagnolo a riguardo.

