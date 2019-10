Milinkovic-Savic: “Vittoria voluta. Se sono tornato al top? Aspettiamo, ma voglio continuare così”

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato dopo la vittoria contro il Rennes ai microfoni di Sky Sport: “Io ho cambiato la gara? No, l’ha cambiata tutta la squadra. Io e Luis Alberto abbiamo alzato un po’ il ritmo. Ora abbiamo vinto, possiamo pensare di più al Celtic. Quando non giochi bene e vinci ti dà motivazione. Sicuramente andremo a Bologna a vincere. Se sono tornato al top? Sono soltanto sette partite per ora, aspettiamo ancora. Ho fatto bene la preparazione, voglio continuare così”.

Foto: Mundo Deportivo