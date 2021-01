Milinkovic-Savic: “Vittoria importante che ci dà continuità e fiducia in vista del derby”

Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic ha commentato il successo sul Parma per 2-0, in un match dove ha realizzato l’assist del 2-0.

Queste le sue parole: “Serviva questa vittoria perchè abbiamo perso tanti punti nei mesi scorsi e ora cercheremo di vincere ogni partita che arriva per tornare in zona Champions. Siamo sempre andati avanti e poi crollati nel secondo tempo. Dobbiamo crescere nella mentalità e chiudere prima le partite. Ora il derby. Sono 3 punti che ci danno convinzione in vista di questa gara molto sentita ed importante”.

Foto: Twitter Serie A