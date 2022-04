Milinkovic-Savic-United, quei forti indizi di fine marzo. Sarà asta

Sergej Milinkovic-Savic e le profonde riflessioni (come quelle di Luis Alberto…) che vi avevamo raccontato lo scorso 30 marzo. Aggiungendo che, in caso di probabile addio alla Lazio, l’ordine Manchester United-Paris Saint-Germain non sarebbe stato probabilmente soltanto alfabetico. Riepilogando: Milinkovic-Savic ha un contratto con la Lazio in scadenza nel 2024, il suo agente Kezman è già al lavoro per trovare una soluzione. Il Manchester United ci aveva provato seriamente tre anni fa, ma era stato respinto con gravi perdite. Ma ora i Red Devils hanno intenzione di riprovarci, sapendo che Lotito chiede più di 70 milioni, anzi vorrebbe andare ben oltre. Ma quella cifra alla fine potrebbe essere sufficiente, magari con l’aggiunta di bonus. Lo United sta per perdere Pogba (proposto più volte alla Juve) che è un pallino da sempre del PSG, lo stesso PSG che apprezza molto Milinkovic-Savic, un profilo che piace molto anche alla Juve. Ma la prevedibile asta potrebbe non aiutare i bianconeri, con lo United che riparte all’inseguimento del Sergente nella speranza stavolta di poter bruciare la concorrenza.

FOTO: Twitter Lazio