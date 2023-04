Milinkovic-Savic tra le proteste, Zaccagni su magia di Luis Alberto: 2-1 Lazio alla Juve. E secondo posto blindato

La Lazio blinda il secondo posto e vince 2-1 contro la Juventus all’Olimpico. Nel primo tempo i biancocelesti hanno fatto la partita, con i bianconeri che hanno pensato a difendersi con ordine cercando di colpire in ripartenza. Il primo squillo della partita arriva dopo 5′, ma il tiro di Luis Alberto non crea particolari problemi a Szczesny, nonostante la grande potenza. Due minuti dopo, però, arriva la risposta della Juve, ma il colpo di testa sorvola la traversa. La Lazio torna in avanti con il tentativo al volo di Ciro Immobile, ma il portiere bianconero è ancora attento e respinge il tentativo del centravanti italiano. La gara si sblocca al 38′ con la rete di Milinkovic–Savic. Un gol che ha scatenato le proteste della panchina bianconera per un presunto fallo da parte del centrocampista serbo su Alex Sandro. Discussione che ha portato l’espulsione di un membro dello staff bianconero, oltre che dell’ammonizione di Bonucci. Una rabbia che la squadra bianconera mette anche in campo. E al 42′ arriva la rete del pareggio di Rabiot sugli sviluppi di calcio d’angolo. A inizio ripresa la Lazio passa nuovamente in vantaggio – stavolta non c’è nulla da contestare – con Zaccagni al termine di una splendida azione corale: Felipe Anderson punta Alex Sandro sulla destra e poi mette in mezzo, Luis Alberto vede l’inserimento sull’out opposto di Zaccagni e lo serve di tacco. L’esterno offensivo apre il piatto e supera Szczesny: 2-1 al 53′. Nel finale la Juventus si riversa in avanti, la Lazio si difende e cerca di ripartire. Ma gli sforzi bianconeri sono inutili e all’Olimpico vince la Lazio. Tre punti importanti per gli uomini di Sarri che salgono così a 58 punti, staccando la Roma – al terzo posto – di cinque punti. La Juve, invece, resta al settimo posto a quota 44 punti.

Foto: Instagram Lazio