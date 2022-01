Milinkovic-Savic: “Sono a due anni dalla scadenza di contratto, vedremo cosa succederà in estate”

Il centrocampista serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato del suo futuro, ecco le parole rilasciate a Mozzart Sport: “Ho lasciato la Serbia molto presto, sono andato all’estero da giovanissimo e fin da giovane mi sono abituato a vivere al ritmo degli allenamenti: casa, centro sportivo, casa… Sono a Roma da sette anni ormai e sono soddisfatto di come sta andando tutto quanto. Ora sono a due anni dalla scadenza del contratto: vedremo cosa succederà in estate, come sarà strutturato il club e in che direzione andremo. Se ci sarà qualcosa dovremo sederci e parlare”. FOTO: Twitter Serie A