Milinkovic-Savic: “Se giochiamo così possiamo puntare molto in alto. Scudetto? Perché no”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Sergej Milinkovic-Savic, ha così commentato il 4-0 della sua Lazio contro il Milan: “Dove metto questa vittoria? Possiamo dire al primo posto perché è stata una bella vittoria, abbiamo fatto una grande partita in uno stadio pieno. Adesso piedi per terra, testa bassa e andiamo avanti”.

Poi ha così risposto alla domanda su dove può arrivare questa Lazio: “Se giochiamo così, come nelle ultime tre partite, possiamo arrivare molto in alto. Purtroppo ci sono momenti in cui caliamo, dobbiamo eliminarli. E sullo Scudetto: “Perché no? Se abbiamo fatto una partita come questa contro i campioni d’Italia…”.



