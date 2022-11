Milinkovic-Savic sbaglia, Rabiot inventa e Kean rifinisce: Juve in vantaggio all’intervallo (1-0)

Termina 1-0 il primo tempo all’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno mantenuto il possesso della palla in attesa del varco, mentre gli uomini di Allegri cercano di ripartire in contropiede. E sono proprio i bianconeri a essere più pericolosi e a passare in vantaggio in questa prima frazione di gioco. La prima occasione arriva all’8′ quando Keannon trova lo specchio della porta dopo un’azione personale. Appena tre minuti dopo, è Fagioli a sfiorare il gol, ma Provedel si distende e in due tempi la toglie dall’angolino e la tiene. Al 43′ arriva il vantaggio bianconero: Milinkovic perde palla a centrocampo, Rabiot la recupera e lancia subito Kean in profondità. Provedel, in ritardo, tenta l’uscita disperata, ma il centravanti strisciato alza il pallone e regala il vantaggio ai padroni di casa.

Foto: Instagram Juventus